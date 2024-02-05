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台糖瘦肉精疑雲 經長：食安是科學問題盼還清白

2024/2/5 15:57
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北5日電）台糖豬肉瘦肉精檢驗疑雲，經濟部長王美花今天表示，台灣禁用添加西布特羅在飼料，台糖70年來絕對沒用過瘦肉精，仍被檢出非常遺憾，食安是科學問題，盼還台糖清白。

台中市政府2日公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。中央畜產會針對同批次、同來源場的台糖安心豚梅花肉片進行檢驗，結果為未檢出瘦肉精。台糖已向台中市政府發出依法要求複驗的電子公文。

衛生福利部食品藥物管理署今天中午公布昨天檢驗3件台糖梅花豬肉片，含業者自行送驗及南部販售通路抽樣，結果均未檢出西布特羅。

王美花今天接受媒體訪問表示，食安是科學問題，「要用科學講話」，台糖已向外界說明，70年來都沒用瘦肉精，更別說用西布特羅，仍被檢出非常遺憾。

針對近日檢驗結果，王美花說明，首先，中央畜產會和食藥署2單位檢驗結果均未檢出；第2，檢驗項目包含豬隻血液、毛髮、肉品；第3，彰化縣政府、台糖委託民間SGS檢驗亦未檢出。由此可明顯看出，台糖根本沒有使用瘦肉精，至於為何台中市會檢出，「台糖也很想知道怎麼回事」。

她強調，此事除需科學釐清外，更重要的是不能讓台灣豬產業受影響，政府先前也嚴格把關非洲豬瘟，盼讓豬肉產業發展更好。

再者，西布特羅是特殊產品且極為昂貴，台灣絕對禁用添加在飼料裡，即使在國外，也都是添加萊劑而非西布特羅，在國內僅實驗室會使用西布特羅且量少，「希望台糖得到澄清」。（編輯：潘羿菁）1130205

#王美花
#台糖
#瘦肉精
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