張麗善品嚐雲林豬肉 籲中央查明瘦肉精風波

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（中央社記者黃國芳雲林縣5日電）雲林縣長張麗善與雲林縣養豬協會成員今天品嚐雲林豬肉產品，她說，台糖梅花肉片傳出檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，造成消費者恐慌，希望中央盡速查出結果，讓大家安心消費。

張麗善致詞表示，台糖梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm引起風波，造成消費者恐慌，希望中央盡速查出結果，讓大家安心消費。今天與雲林縣養豬協會成員、肉品市場等相關人員向大家說清楚講明白，且共同推薦雲林「零瘦肉精聯盟」標章的豬肉產品。

張麗善指出，雲林縣養豬數約有158萬頭，約占全台3成，因此，自民國109年9月成立「零瘦肉精聯盟」，從畜牧場、肉品廠到攤商、餐廳、小吃店，只要經檢驗且符合規定，縣府就發認證標章。

張麗善說，目前已累積352家畜牧場、餐飲店67家、小吃攤65家、食品販售及製造150家加入零瘦肉精聯盟，消費者認明張貼在店家門口的標章，絕對可以安心選購，保證安全、健康。

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雲林縣農業處長魏勝德表示，縣府昨天會同中央畜產會稽查人員，赴虎尾台糖肉豬場採樣稽查，同時稽查比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等藥品。雲林縣衛生局3日也派員到斗六、斗南、西螺等全聯，現場查核都確實下架有食安疑慮肉品，總計下架42包、計12公斤600公克。

魏勝德指出，雲林縣自107年起，近6年無任何豬隻被檢出瘦肉精西布特羅，豬肉品質安全無虞。雲林縣肉品市場也籲請防檢署對進場拍賣、屠宰的豬隻加強各項藥物檢測，以維護雲林優良豬肉品質。（編輯：郭諭儒）1130205