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國際台灣胡蘿蔔日3/2登場 開放1公頃萬人採摘

2024/1/31 14:34
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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣東勢鄉胡蘿蔔耕種面積居全台3大產區之冠，負責胡蘿蔔加工的VDS活力東勢今天宣布，3月2日國際台灣胡蘿蔔日，將開放1公頃提供萬人採摘。

VDS活力東勢今天舉行國際台灣胡蘿蔔日宣傳記者會，VDS活力東勢總經理王文星、雲縣府農業處長魏勝德等人出席，邀請民眾3月2日到東勢鄉體驗農業魅力，見證雲林胡蘿蔔的世界級風采。

根據雲林縣政府農業處統計，東勢鄉胡蘿蔔種植面積達157公頃，居全台3大產區之冠。

王文星指出，東勢鄉所生產的胡蘿蔔享譽國際，從種植到管理都獲國際認證，希望透過胡蘿蔔日讓更多人走進雲林東勢。

國際台灣胡蘿蔔日將於3月2日登場，今年預計開放1公頃提供萬人採摘，日前開放民眾上網報名，一度造成報名系統癱瘓，VDS活力東勢宣布2月5日重新開放報名，釋出4500名額。

記者會場上也發表日本專為台設計的胡蘿蔔採收機，王文星表示，採收機高效率的採收技術不僅提高20%人力，更能在8小時內採收36公噸胡蘿蔔，有助解決農村人口老化、缺工等問題，同時提升台灣胡蘿蔔在國際競爭力。

魏勝德說，胡蘿蔔導入機械化採收，還有科技化判定，展現傳統農業轉型科技農業的跨國合作成果。（編輯：陳仁華）1130131

#台灣
#魏勝德
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