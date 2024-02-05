食藥署4日再驗3件同批次台糖梅花豬肉片 均未檢出瘦肉精

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（中央社記者陳婕翎台北日5電）台糖梅花肉片檢出禁用禁用瘦肉精西布特羅，衛生福利部食品藥物管理署今天中午公布昨天檢驗3件台糖梅花豬肉片，含業者自行送驗及南部販售通路抽樣，結果均未檢出西布特羅。

台中市衛生局1月15日在國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含不得檢出的瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

食藥署副署長王德原今天向媒體說明，昨天進行3件台糖公司梅花豬肉片檢體檢驗，以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素（含西布特羅）檢驗，結果均未檢出。

王德原表示，這次檢驗的3件台糖梅花豬肉片檢體，其中2件是由農業部函文台糖公司2月4日送驗台糖監製，還有1件是食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局同日至全聯台南北安分公司抽樣台糖梅花豬肉片。

這次檢驗的台糖梅花豬肉片檢體的製造日期皆為去年12月11日，有效日期都是今年6月10日，王德原說，3件檢驗產品與台中市食品藥物安全處檢驗梅花豬肉片均為同批，依包裝上QRcode碼顯示同來源場、同屠宰場、同天屠宰、分切及包裝。

台中市府已收到台糖公司瘦肉精複驗申請，王德原表示，當地方政府收到相關複驗申請，評估需中央協助，非常樂於提供幫助，但截至今天下午1時都還沒收到台中市尋求協助的公文與檢體。他也一再重申即使收到尋求協助公文，食藥署僅是協助角色。

王德原說，一般而言，實務上檢驗需要1到2週才能完成，若檢體過年前才送達，「我們就盡力完成」，食藥署並不排除加班可能性。透過國家實驗室檢驗後，結果出爐將送回原送驗單位，也就是台中市衛生局，若雙方結果不一致，除了地方綜合研判，也樂於中央地方協力討論。（編輯：陳清芳）1130205