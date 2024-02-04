台糖安心豚瘦肉精風波 台中市府：有驗出是事實

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台糖梅花肉片檢出西布特羅數值超標，對於近定量極限恐受實驗室影響。中市府今晚說，使用21種瘦肉精混合標準品，若標準品污染同時會驗出其他瘦肉精，食安是科學有驗出是事實。

行政院食品安全辦公室晚間舉行記者會，對於台糖梅花肉片檢出禁用的瘦肉精西布特羅Cimbuterol，檢出數值為0.002ppm。衛福部次長王必勝表示，檢出數值非常接近測驗極限值，曾提醒地方衛生單位近定量極限恐與受到實驗室影響有關，判讀應該更謹慎。

台中市政府透過文字稿回應，6次檢驗結果一致，堅持把關食安立場，食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示，同時也表明，產品業者可依法申請複驗。

中市府表示，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

關於，是否涉及實驗室標準品污染導致檢驗結果出現疑義環節。台中市政府表示，所使用的是21種瘦肉精混和的標準品，如是出現標準品污染，應同時會有其他瘦肉精檢出。

台中市政府強調，台中市食安處民國111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，也是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室。食安處也公布公告以及建議檢驗方法。

食安處指出，公告檢驗方法為「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」，適用範圍於「畜禽產品」的肌肉、內臟及脂肪中brombuterol等21項乙型受體素之檢驗。

建議檢驗方法則是「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留「快速萃取」方法」，適用範圍於「畜產品」的肌肉、內臟及脂肪中brombuterol等21項乙型受體素多重殘留分析。

台中食安處針對抽驗的肉品，一包300克，共採樣3次，進行3次檢驗。檢體一、建議方法0.018ppm，公告方法0.015ppm，檢體二、建議方法0.002ppm，公告方法0.002ppm，檢體三，建議方法0.003ppm，公告方法0.002ppm。（編輯：方沛清）1130204