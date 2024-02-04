台糖安心豚瘦肉精風波 楊明州：絕對經得起考驗

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（中央社記者張雄風台北4日電）台糖安心豚梅花肉片是否含有瘦肉精引發爭議，董事長楊明州今天晚間表示，經過這兩天的煎熬，絕對經得起考驗，而台灣只是一個小小的島嶼，應該要同舟共濟。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

行政院食安辦今天晚間8時聯合衛生福利部、經濟部、農業部及台糖公司召開記者會，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。農業部表示，檢驗同批肉品樣品瘦肉精的部分都是零檢出。

台灣糖業公司董事長楊明州表示，台糖養豬70年，強調「（瘦肉精）沒有用就是沒有用」，經過這兩天的煎熬，絕對經得起考驗，也呼籲台灣只是一個小小的島嶼，應該要同舟共濟。

楊明州指出，現在還是靜待主管機關查明，當時沒有確認下，第一時間被問到時說可能的原因是分切廠商，「在此也向信功公司說聲抱歉」。

楊明州說，若主管機關在檢驗出有微量值的時候，能找台糖公司說明，可以更加妥善；還是尊重中市府公權力的執行，也靜待各單位的調查。

經濟部次長曾文生表示，首先，台糖有自主反應，將通路上所有產品下架、回收、保存，也因此可以重新檢查同批次的肉品；第二，台糖從過去到現在，出豬的時間常常是要跟國內市場需求配合，扮演穩定國內物品供應的角色。

曾文生表示，當國內食安受質疑時，台糖推出安心豚產品，很努力經營，提供國人可信任的產品，面對食安首重科學，但希望真實情況未確定之前，不應該有過多的捕風捉影與猜測，否則會摧毀國內肉品的信譽、國人對國產品的信任，且「10億分之2的濃度檢測結果，要用更慎審的態度面對」。

至於是否會對中市府提告或是求償，曾文生表示，現在最急的是真相、而不是指控，會先將真相查出來。（編輯：蕭博文）1130204