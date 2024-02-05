台中市府收到瘦肉精複驗申請 6日邀食藥署台糖第三方參與
2024/2/5 12:23（2/5 12:36 更新）
（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市政府檢出台糖梅花肉片含瘦肉精西布特羅。台中市衛生局今天表示，上午8時已收到台糖申請複驗公文，6日將邀請食藥署、台糖公司以及第三方公正單位啟動複驗，希望7日結果可出爐。
台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅
數值超標，農業部檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出。台中市政府今天上午召開記者會，衛生局長曾梓展、農業局長張敬昌、食安處長傅瓊慧出席並說明檢驗過程。
西布特羅是什麼？
為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。
- 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。
- 瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。
- 台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。
資料來源：食藥署
看更多
關閉
台糖公司日前聲明已提出複驗。傅瓊慧表示，發現經濟部公文轉換器沒有打開，台糖今早以傳真方式送公文，上午8時已收到台糖申請複驗公文。曾梓展表示，目前剩餘檢體可分2份，今天帶著公文、檢體親送食藥署，食藥署進行化驗時，中市衛生局也將派員在場學習。
曾梓展說，此次邀請食藥署、台糖公司、第三方公正單位，共同參與複驗過程，以昭公信。所有人員都召集完畢，最快6日可啟動複驗，希望7日複驗結果可出爐。
台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含不得檢出的瘦肉精西布特羅Cimbuterol，檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。（編輯：謝雅竹）1130205
- 台中市府收到瘦肉精複驗申請 6日邀食藥署台糖第三方參與2024/02/05 12:23
- 2024/02/04 22:46
- 2024/02/04 22:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台糖安心豚瘦肉精風波 台中市府：有驗出是事實