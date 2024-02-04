台糖豬肉瘦肉精風波 食安辦：中央地方合作調查

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（中央社記者張雄風台北4日電）針對台糖安心豚梅花肉片瘦肉精爭議，行政院食安辦今天說，目前同批肉品樣品都是零檢出，食安不分中央地方，一定是與台中市政府合作，未來幾天、甚至農曆年後調查都會持續。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。農業部今晚表示，檢驗同批肉品樣品瘦肉精的部分也都是零檢出。

行政院食安辦晚間8時聯合衛生福利部、經濟部、農業部及台糖公司召開記者會，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。

行政院食品安全辦公室主任許輔指出，西布特羅全世界都沒有被驗出來過，因此很懷疑為何會出現，這兩天也從上游開始盤查，未來幾天、甚至農曆年後調查都會持續進行。

許輔說明，一般而言，西布特羅是只有在檢驗比對時才會用到的標準品，且價格高昂，不太可能摻入飼料。

許輔提到，這次台中市政府在檢出西布特羅後，有通知食安窗口，後續中央也當下回覆希望進一步確認，但不久就接到消息中市府已經發布新聞稿。

許輔強調，今天這麼晚的時間召開記者會，是因為看見很多退貨、預防性下架的情況，因此希望盡速釐清爭議；後續會依食安法39條，請台糖向台中市政府提出覆驗；食安不分中央地方，未來一定是與台中市政府合作。

許輔表示，衛福部食藥署每年都有與地方的座談和共識營，從去年的雞蛋到這次的瘦肉精，會再討論怎麼樣的程序對雙方會比較好。

許輔也呼籲國人給中央、地方一點時間，政府很重視確保食品、供應鏈的安全，「全台各實驗室到現在還在驗」，就是為國人把關，也會確保台中市、台糖的權利。

此次下架的「台糖安心豚」肉品擁有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷（TAP）雙認證，消基會昨晚發布新聞稿指出，這代表台灣的驗證制度仍有不完備之處，農政單位應重新從嚴檢視與檢討，是否應加強抽驗檢查的頻率及縮短檢驗的間隔期間，重拾民眾對認證標章的信賴度。

農業部代理部長陳駿季強調，現在調查已一一排除相關的情況，沒有受到污染的問題；在屠宰端當時也只有台糖的豬進場，符合程序；就目前所看到履歷的過程，沒有牽涉到食安認證的問題。（編輯：管中維）1130204