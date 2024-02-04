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中市府：複驗6次仍檢出瘦肉精 尚未接獲台糖申請複驗

2024/2/4 16:24（2/4 17:00 更新）
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台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，依食安法規定，產品業者可提出複驗申請，台中市政府表示，截至今天上午未接獲台糖公司申請複驗，若接獲申請將邀食藥署共同複驗。

台中市食安處1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定。全台多縣市預防性下架該商品。

台糖公司3日表示，經畜產會檢驗結果合格，未含瘦肉精成分，已向台中市政府申請複驗。

台中市食安處透過文字稿說明，此次梅花豬肉片的瘦肉精檢驗，為依據衛生福利部110年5月27日公告修正的「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素（含Cimbuterol）檢驗。

經初驗檢出西布特羅並進行6次複驗確認，均依程序進行重新取樣均質、檢驗分析，所得結果仍檢出西布特羅0.002ppm（乙型受體素肌肉定量極限0.001ppm，法規標準為不得檢出），據以簽署報告，具有公信力及證據能力。

食安處表示，全案已移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。截至今天上午，仍未接獲台糖公司申請複驗，如正式接獲複驗申請後，會邀請食藥署指導共同複驗，將於4個工作天內出具檢驗結果報告。（編輯：謝雅竹）1130204

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#台中市食安處
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