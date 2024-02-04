台糖梅花豬肉片檢出瘦肉精 政院晚間8時說明

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（中央社記者張雄風台北4日電）行政院食安辦將於今天晚間8時聯合衛生福利部、經濟部、農業部及台糖公司召開記者會，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。

台中市衛生局2日發布新聞稿指出，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

農業部啟動回溯機制，至來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，昨晚發布新聞稿指出，所有樣品都未檢出西布特羅；另同批肉品樣品一併取樣檢測。

台糖總經理陳立人今天親上火線，以影片方式公開說明肉品檢驗結果，強調台糖肉片與豬隻飼料全都未檢出瘦肉精，都是合格的商品。（編輯：管中維）1130204