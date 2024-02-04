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中市府抽檢台糖后里養豬場 採集血清毛髮飼料送驗

2024/2/4 17:51
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標。台中市府農業局今天前往后里區台糖畜殖飼養場抽檢，採集豬隻血清、毛髮及飼料等檢體送驗，其他畜殖飼養場也將加強抽驗。

台中市政府農業局今天發布新聞稿指出，農業局長張敬昌率動保處、畜牧科至台中市后里區台糖畜殖飼養場抽檢，落實畜牧場端用藥品質監測，防範未經核准的動物用藥違法使用情形。

農業局表示，目前后里區台糖畜殖飼養場共飼養種豬3000頭、肉豬1000頭，現場採集豬隻血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，擴大採樣檢測確保消費者安全；檢驗報告在3至5天內出爐。

農業局指出，為加強畜牧場源頭監控管理，除台糖畜殖飼養場外，其他畜殖飼養場也將加強抽驗，並增加飼料抽查件數，動保處持續執行畜禽產品安全及畜牧場用藥品質監測工作，辦理正確用藥教育宣導及輔導推廣產銷履歷，守護市民食肉安全。（編輯：陳仁華）1130204

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#台中市農業局長
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