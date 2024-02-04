保障食品安全 桃園市預防性下架台糖梅花肉片

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，桃園市政府衛生局今天表示，除第一時間啟動追查轄內同批號產品，為保障市民食品安全，已掌握轄內販售業者配合下架同品項產品。

本案緣於台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢出違法瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

桃園市衛生局今天下午發布新聞稿表示，昨天第一時間已啟動追查轄內同批號產品，為保障市民食品安全，衛生局掌握轄內販售台糖安心豚「梅花肉片」下游業者億客成生鮮超市4家、國防部福利站5家、蜜鄰便利超市2家及愛心聯盟1家，均已配合下架同品項產品，另持續聯絡全聯福利中心總公司，衛生局昨天抽驗不同批號產品，待檢驗結果合格再上架。

衛生局說，從民國110年起每年定期執行「市售肉品乙型受體素抽驗專案」，110年至今年1月，針對源頭食品工廠、餐飲業、輸入販售業及傳統市場等場域，抽驗豬肉、牛肉及其他禽畜肉製品，檢驗乙型受體素總計2589件，其中豬肉及其製品共計1616件，都未檢出乙型受體素。（編輯：方沛清）1130204