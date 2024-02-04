北市預防性下架台糖梅花豬 抽檢結果春節前出爐

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標。北市衛生局今天表示，有5家業者位於北市，稽查後都未發現同批號產品；並預防性下架同品項，抽驗產品結果春節前出爐。

北市衛生局在媒體群組表示，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工的「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490－52513的產品，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

衛生局指出，查該公司販售下游位於北市有5家業者，分別為台北營業所、台北農產運銷公司、蜜鄰便利超市、台糖職工福利委員會及全聯福利中心，除台北營業所、台糖職工福利委員會昨天沒營業，昨日至台北農產運銷公司及蜜鄰興隆店、全聯福利中心稽查，現場陳列架上查無案內同批號產品。

衛生局說，已分別抽驗不同批之「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」產品各1件，送本局檢驗科檢驗21項乙型受體素，最快年前檢驗結果出爐。

衛生局表示，今天聯繫上述公司預防性下架台灣糖業股份有限公司「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」同品項產品，抽驗產品檢驗合格才會恢復上架販售；台北農產運銷公司、蜜鄰便利超市、台糖職工福利中心公司，皆允諾並已配合梅花豬所有批號產品預防性下架。

衛生局今天至全聯中山德惠分公司、台北農產運銷公司、蜜鄰興隆店查核預防性下架情形，架上均無販售台灣糖業股份有限公司之「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」任何批號產品。（編輯：方沛清）1130204