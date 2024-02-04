台糖梅花肉片檢出瘦肉精 來源場合格另採驗2場

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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，台糖南靖畜殖場採驗豬隻血清等，檢驗結果合格；嘉義縣家畜所今天針對台糖其他2處豬場採樣送驗，結果最快明天出爐。

台中市衛生局2日發布新聞稿指出，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項。

中央畜產會2日晚間會同嘉義縣家畜疾病防治所人員前往來源的南靖畜殖場，採取豬隻血清、毛髮及飼料，送至畜產會屏東技術服務中心檢驗，結果昨天晚上出爐，實驗室檢驗都未檢出乙型受體素瘦肉精，為合格狀態，南靖畜殖場今天上午解除5500多頭豬隻的移動管制。

嘉義縣家畜所長林珮如告訴中央社記者，目前台糖在嘉義縣有5處養殖場，扣除已採檢的南靖場，鹿草場因將要改建，目前無飼養豬隻，另3場在東石鰲鼓和義竹岸內，因其中1場為母豬場，今天中午完成其餘2場豬隻採樣工作，由防檢署人員送往檢驗中，結果最快明天出爐。

林珮如指出，針對台糖南靖養豬場及台糖其他豬場進行動物用藥品查核，清查進出貨資料及對現場飼料、藥品、添加劑等品項進行查核，未發現有不法藥品。（編輯：黃世雅）1130204