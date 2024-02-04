瘦肉精風波 台糖：已向台中市府發出申請複驗公文

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）台糖今天晚間發布新聞稿指出，中央畜產會直接檢驗台糖肉品，結果仍為未檢出瘦肉精；台糖已經向台中市政府發出依法要求複驗的電子公文，台中市府上班後，應就會收到。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標。

台糖晚間透過新聞稿表示，中央畜產會針對2月2日被台中衛生單位驗出西布特羅（Cimbuterol）瘦肉精的同批次、同來源場的台糖安心豚梅花肉片進行檢驗，結果為未檢出瘦肉精。

台糖表示，目前從豬隻血液、毛髮、飼料跟肉片，檢驗結果都是未檢出瘦肉精；台糖養豬70年來，也從沒有使用瘦肉精。

台糖表示，感謝中央畜產會專業協助，有助釐清對台糖公司肉品及台灣國產豬肉品的疑慮。中央畜產會除了原先對豬隻血清、毛髮等檢測，對於2月4日針對肉品的檢驗結果仍是未檢出，證明肉品是合格產品。

依食安法規定，產品業者可提出複驗申請。台糖表示，依法要求複驗的電子公文已發出，台中市府上班後應就會收到。

台糖公司強調，將持續堅定提供國人無瘦肉精、無動物用藥殘留的安心豚肉品，事關台糖與台灣豬的安全聲譽，台糖絕對沒有使用瘦肉精，科學檢測也未檢出，請各界對台糖肉品勿再以訛傳訛。（編輯：黃國倫）1130204