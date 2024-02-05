抽驗5件台糖安心豚 蔣萬安：合格才恢復上架

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台中市政府抽驗台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅超標。台北市衛生局前往5家下游業者稽查，各帶回1件不同批號的肉品送驗；市長蔣萬安說，全部檢測合格才恢復上架。

蔣萬安今天出席台北市公私立中等學校校長會議前接受媒體聯訪表示，有肉片檢出西布特羅是事實，也代表台灣可能有人在使用禁用的瘦肉精，政府一定要負起責任徹查並對外清楚說明，否則會讓民眾失去信心。

蔣萬安指出，食安問題必須非常審慎且回歸科學專業，台中市政府接下來將與食藥署一起複驗，在此期間，台北市已預防性下架同品項肉品，並抽驗不同批號肉品，結果最快過年前會出爐，等全部檢測皆合格才會恢復上架。

台北市衛生局表示，今天再度前往台糖台北營業所、台糖職工福利委員會稽查，其中台糖台北營業所現場為辦公室及倉庫，無相關產品；台糖職工福利委員會已自主預防性下架同品項肉品，衛生局帶回1件檢體送檢驗。

衛生局3日前往台糖位於台北市的5家下游業者稽查，除台北營業所、台糖職工福利委員會沒有營業，其餘3家業者現場陳列架上已無同批號肉品，衛生局分別各帶回1件不同批的肉品檢體送檢驗。（編輯：張銘坤）1130205