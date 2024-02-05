更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
瘦肉精風波
新聞專題
瘦肉精風波4/51
首頁 / 生活

抽驗5件台糖安心豚 蔣萬安：合格才恢復上架

2024/2/5 12:47（2/5 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府抽驗台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅超標。台北市衛生局3日前往台糖位於台北市的5家下游業者稽查，各帶回1件不同批號的肉品送驗，5日再度前往台糖台北營業所、台糖職工福利委員會稽查。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月5日
台中市政府抽驗台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅超標。台北市衛生局3日前往台糖位於台北市的5家下游業者稽查，各帶回1件不同批號的肉品送驗，5日再度前往台糖台北營業所、台糖職工福利委員會稽查。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台中市政府抽驗台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅超標。台北市衛生局前往5家下游業者稽查，各帶回1件不同批號的肉品送驗；市長蔣萬安說，全部檢測合格才恢復上架。

蔣萬安今天出席台北市公私立中等學校校長會議前接受媒體聯訪表示，有肉片檢出西布特羅是事實，也代表台灣可能有人在使用禁用的瘦肉精，政府一定要負起責任徹查並對外清楚說明，否則會讓民眾失去信心。

蔣萬安指出，食安問題必須非常審慎且回歸科學專業，台中市政府接下來將與食藥署一起複驗，在此期間，台北市已預防性下架同品項肉品，並抽驗不同批號肉品，結果最快過年前會出爐，等全部檢測皆合格才會恢復上架。

台北市衛生局表示，今天再度前往台糖台北營業所、台糖職工福利委員會稽查，其中台糖台北營業所現場為辦公室及倉庫，無相關產品；台糖職工福利委員會已自主預防性下架同品項肉品，衛生局帶回1件檢體送檢驗。

衛生局3日前往台糖位於台北市的5家下游業者稽查，除台北營業所、台糖職工福利委員會沒有營業，其餘3家業者現場陳列架上已無同批號肉品，衛生局分別各帶回1件不同批的肉品檢體送檢驗。（編輯：張銘坤）1130205

#台糖
#蔣萬安
#台北市衛生局
瘦肉精風波
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台糖豬肉瘦肉精疑雲 藍委籲以最高標準守護食安
172.30.142.202