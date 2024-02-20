白提案加開院會邀陳建仁食安報告 韓國瑜裁示擇期協商

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院今天開議，民眾黨團提案建請21日加開院會，邀請行政院長陳建仁率相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告並備質詢。立法院長韓國瑜裁示，擇期協商。

立法院第11屆第1會期今天開議，民眾黨團提案要求加開院會進行食安專報指出，立法院朝野黨團19日協商「邀請行政院長率相關部會首長就『民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜，但各黨團因專案報告是否影響原定今天開始行政院長施政報告並備質詢的排程，無法達成共識。

民眾黨團在提案中提及，立法院歷屆各會期開議時，均請行政院長針對重大議題進行專案報告並備質詢，已為議事成例；自民國110年至113年，行政院於施政報告前，針對時事議題已依慣例赴立法院進行共10次專案報告並備質詢。

民眾黨團表示，為強化立法院監督力度，拒絕延宕議事進度，提案建請立法院作成決議，21日加開院會，邀請行政院長率相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告並備質詢。

民眾黨團總召黃國昌在說明提案時，呼籲國民黨團和民進黨團支持民眾黨團提案，邁出食安健康第一步。

對於民眾黨團提案，民進黨團於院會提議交付黨團協商，盼23日由立法院長韓國瑜召開朝野協商有關食安問題的專案報告。韓國瑜裁示，「我們會擇期協商」。（編輯：謝佳珍）1130220