民眾黨團拒簽食安專報協商 柯建銘批矯情

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院朝野黨團今天協商邀請行政院長陳建仁至立法院進行食安專案報告，由於民眾黨團訴求加開院會，協商破局。民進黨團總召柯建銘受訪表示，加開院會會有一些聲量，但不要在這上面做戲，這太矯情。

立法院長韓國瑜上午召集黨團協商，就邀請陳建仁進行食安專案報告的形式進行討論。民眾黨團訴求，以不影響原定20日開議為原則，贊成加排「食安專報」，以強化立法院監督能量，主張21日加開院會，至於是依原議程於20日進行施政報告、21日進行食安專報，抑或是20日先進行食安專報，黨團皆可接受。

不過，民進黨立法院黨團反對加開院會，認為20日專案報告、總質詢改到23日，民眾黨團拒絕於協商結論簽字，協商破局。

民進黨團今天召開黨團會議，柯建銘會後受訪提到，黃國昌說20日先總質詢，21日加開院會處理食安專報，「沒有這樣的道理與必要」，如果因為這樣協商無法完成，他認為韓國瑜受到很大的挑戰，應該好好跟民眾黨談一下。

柯建銘指出，民眾黨絲毫不給餘地，未在協商結論上簽名，20日就進行總質詢，如果食安專報列為20日立法院會的討論事項，要1個月（協商冷凍期）後才能表決，「這個問題可大了」。

柯建銘呼籲，民眾黨不要在小事上堅持，21日加開院會有一些聲量，但不要在這上面做戲，這個太矯情了，這也是很簡單的事情，就看韓國瑜什麼時候趕快去拜託請他們簽名，才能夠解決問題。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪提到，民眾黨團執意用加開院會來加掛食安專案報告，這樣造成的結果，恐讓專報延宕1個月後上路，這是民眾黨團要的嗎、民眾黨團可以承擔嗎。（編輯：張若瑤）1130219