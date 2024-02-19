全民防災 政院提5年計畫建置民間緊急應變隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北19日電）行政院長陳建仁明天將赴立院施政報告，為提升全民防災能量，政院從民國113年至118年規劃「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，訓練包括學校在內的民間組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。

立法院新會期明天開議，陳建仁將率行政團隊赴立法院施政報告，根據行政院送交國會的書面施政報告，行政院將「堅實防衛動員機制，強化全民國防韌性」。

行政院報告指出，持續召集各部會及地方政府研修次年度動員準備方案、分類及執行計畫，截至112年12月底止，共召開13次跨部會協調會，5000餘人次合署作業，協同檢視現行動員法規、盤點重要戰略物資與水、電維生系統、清查全國防空疏散避難處所及戰時災民收容救濟站等，維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要，以強化全社會防禦韌性。

書面報告提到，為提升全民防災能量，加強民間防救災韌性，規劃推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫（113年至118年）」，訓練全國各地社區、企業組織、醫療機構、地區型民間組織、村里民防分團、學校等組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。

另外，書面報告也提到，因應共軍擾台模式及可能犯台行動，國軍秉持「處處是戰場、時時做訓練」，精進戰備訓練，堅實防衛戰力，並採「以測驗訓」方式，檢視訓練成效。

書面報告表示，為有效反制中共以無人機襲擾，國軍已完成干擾槍部署，併用輕兵器執行反制應處無人機，並規劃整合具主動預警、被動偵測及干擾系統功能的視距外「無人機反制系統」。

書面報告並提到，鑒於資電作戰為現代戰爭重要關鍵，為精進國軍電子戰能量、防杜中共網路情蒐與駭客攻擊，國軍持續提升各式載台鏈路性能並強化指管韌性，結合軍民科技自主研發新式電戰系統，並藉跨部會情資交流及資安協防演練，提升整體網路防護縱深及資安防護能力。（編輯：林興盟）1130219