陳建仁任內最後一次赴立院施政報告 3面向闡述成果

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（中央社記者林敬殷台北20日電）行政院長陳建仁今天率領行政團隊赴立院進行施政報告並備質詢，陳建仁在口頭報告中，以「優化創新，經濟強韌永續」、「幸福有感，家園溫暖堅韌」及「邁向卓越，壯大民主台灣」3大面向闡述行政院施政成果與展望。

立法院長韓國瑜昨天主持黨團協商，針對國民黨立法院黨團提案邀請陳建仁今天就食安問題進行專案報告，卻因民眾黨團要求明天加開院會，未獲藍綠黨團同意導致破局，今天立法院會議程維持先前朝野協商共識，進行施政報告及總質詢。

距離520總統蔡英文卸任，總統當選人賴清德就職，剩下3個月，總統府昨天舉行交接小組會議，啟動第15任、第16任總統業務交接準備工作。陳建仁此次的施政報告，預料不僅是陳建仁，也是蔡政府任內行政院最後一次向立法院進行的施政報告，這份口頭報告共有40頁、1萬5000餘字，詳列蔡政府任內的施政成果與持續推動的政策。

陳建仁在報告中指出，這8年來，在蔡總統領導下，現在的台灣，是吸引世界的台灣；現在的台灣，是世界認同的台灣。在面臨複雜且多變的國際產經情勢下，政府優化創新，分散風險，布局全球，展現強大韌性，讓人民幸福有感，讓台灣邁向卓越。

針對外界關切的國造潛艦進度，陳建仁表示，國防乃鞏固國家安全基石，建構國防自主可恃戰力為政府重大施政目標，今年國防總預算達到史上新高的新台幣6007億元。海軍新型救難艦預定今年交艦，將可厚植海軍海上救難量能；潛艦國造第1艘原型艦海鯤軍艦已於去年9月下水，預計於2025年交艦，為台灣國防自主立下嶄新里程碑。

陳建仁也說，面對中國在台海及區域的軍事擴張，以及從未放棄對台的軍事企圖，政府持續強化自我防衛能力，提升不對稱戰力，即使面對威脅，台灣始終堅持民主、多元、尊重人權的生活方式。自蔡總統上任以來，始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，政府要持續壯大民主台灣，向世界證明台灣無論在地緣戰略、國際供應鏈體系、執法合作，都是最值得信賴的盟友。

陳建仁指出，近年國際政治經濟情勢快速變遷，歷經嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情流行及美中貿易戰導致供應鏈中斷，俄烏戰爭與以哈戰爭影響全球能源及糧食供應，以及南海情勢升溫等，造成國內外疫後通貨膨脹、經濟大幅走緩、全球經濟地緣風險升溫等種種挑戰。

陳建仁引用法國科學家巴斯德（Louis Pasteur）名言「機會是給有準備的心靈」表示，「當我們做好準備時，就可以把握契機、從容迎接挑戰，讓台灣繼續穩步前行，邁向卓越。」

陳建仁表示，這8年來，在全民共同努力下，台灣經濟表現大幅提升，表現優於東亞經濟體，2016年迄今平均經濟成長率達3.2%，國內生產毛額（GDP）從8年前的新台幣17.6兆元大幅成長至去年已超過23兆元。在金融面，台灣股市表現優異，去年漲幅優於鄰近中、港、韓及新加坡等市場，達成蔡總統去年國慶演說所提「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」的目標。

陳建仁表示，台灣現在已是全球第21大經濟體，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣國家總體競爭力已進步到全球第6名，「財政情勢」也從第10名大幅進步到第6名，債務控管表現獲國際肯定。

陳建仁說，政府堅守財政紀律，自2016年至2023年已執行債務還本7960億元，如再加計今年度債務還本預算數1150億元，累計債務還本將達9110億元，且2016年至2023年較原編債務舉借預算減少舉借8884億元，截至今年1月底止，中央政府債務比率降至26.1%，明顯優於美、日、德等G20國家。

陳建仁表示，中央政府總預（決）算歲入逐年穩健成長，2017年起連續6年總決算歲入歲出均有賸餘，2022年賸餘更高達4993億元。去年配合施政需要，擴大歲出規模，總預算編列歲入2兆5796億元，歲入歲出差短1095億元，預估去年度仍可望持續賸餘。

陳建仁說，行政團隊將秉持初衷，持續率領內閣團隊精益求精，讓台灣經濟持續成長，提升人民生活品質，給予各年齡層最好的照顧，為台灣人民打造更溫暖、更堅韌及充滿愛的家園。（編輯：潘羿菁）1130220