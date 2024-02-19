蕭美琴領軍交接小組 賴清德：最強、最值得信賴團隊

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北19日電）總統府今天召開交接小組會議，啟動第15任、第16任總統業務交接準備工作，接任總統交接小組包括副總統當選人蕭美琴等人，總統當選人賴清德今天表示，這是「最強、最值得信賴的團隊」，將順利啟動交接，並讓未來國政無縫接軌。

總統府發布新聞稿表示，府內今天召開第一次交接小組會議，而負責統籌交接事項成員，卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、第一局局長郭宏榮；接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。

賴清德晚間透過臉書表示，這是「最強、最值得信賴的團隊」，感謝執政團隊與交接小組成員，相信一定能秉持政務持續運作及順利交接原則，傳承過去經驗、密切交換意見，順利啟動相關交接工作，同時讓未來的國政可以無縫接軌，順利推進。

蕭美琴透過臉書指出，她與林佳龍在內的多位小組成員都是好朋友，也是老戰友，大家有多年的合作經驗與默契，對於交接期間的諸多事務，以及社會高度關注的國政議題，都會密切交換意見，讓各項業務都能無縫接軌，新階段的國政也能順利推動。

林佳龍也透過臉書發文提到，今天會議，大家共同針對交接工作進行具體的工作期程與分工討論，相信接下來各項交接工作會如期順利進行，總統蔡英文這段時間，也持續關心政府交接工作的規劃與安排，並叮囑他與執政團隊務必全力協助賴清德團隊順利辦理交接工作。

林佳龍說明，這是首次由執政黨再度執政，在交接工作上，總統府秉持政務持續運作及順利交接原則辦理，讓新任團隊未來在推動新階段國政無縫接軌，順利推進。

張惇涵也透過臉書表示，520交接工作正式啟動，雖然大家都是好朋友，「但交接仍是要照起工行」，也正因大家都是老戰友，所以國政更是要無縫接軌。（編輯：張若瑤）1130219