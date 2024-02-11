蕭美琴回台南發福袋 勾起兒時上教會溫暖回憶

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）副總統當選人蕭美琴今天下午到台南東門巴克禮紀念教會發新春福袋，吸引不少民眾排隊；蕭美琴說，回到成長、最溫暖的地方與大家分享小福袋，也期望新的一年大家繼續為台灣祈福與打拚。

蕭美琴抵達時獲在場民眾熱情歡迎，並在牧師劉炳熹帶領下以合唱歌曲為蕭美琴祈福，隨後一起進行禱告，蕭美琴短暫致詞後一一發放福袋給排隊民眾，民眾要求合影也來者不拒。

蕭美琴致詞表示，東門教會是她小時候成長的地方，還曾拿過主日學全勤獎，代表她每週日都到教會參加主日學，加上當時教會牧師是她的姑丈，還與2個表姊一起成長，這裡對她來說一直是家、也是最溫暖的地方。

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她說，總統蔡英文與副總統賴清德這幾天行程滿滿，忙著到各地香火鼎盛廟宇發送新春福袋，而台灣宗教多元，不論大家是拜觀音、媽祖或信仰上帝，都是為台灣和平與未來在祈福，因此她與總統、副總統分工合作，今天由她到教會與大家分享。

蕭美琴說，期望新的一年大家繼續為台灣祈禱，她也時常祈禱，希望上帝繼續賜給她智慧與力量，和大家一起為台灣的未來奔波、打拚。（編輯：陳仁華）1130211