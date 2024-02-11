關指部肩負首都安全重任 蔡總統感謝官兵堅守崗位

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（中央社記者游凱翔台北11日電）今天是大年初二，總統蔡英文上午視導關指部聯兵一營，感謝年節間堅守崗位，並指出，關指部防區從淡水河口到北海岸，肩負首都安全重責大任，國軍是國家安定力量，盼勤訓精練持續拿出高水準表現。

總統府傍晚發布新聞稿表示，蔡總統上午先後前往「海巡署北部分署深澳安檢所」、「陸軍關指部聯兵一營」慰勉春節期間執勤的海巡及國軍弟兄姊妹，感謝他們為國家安全的努力與付出。

蔡總統於關指部致詞表示，這些年來，她常到全國各地了解部隊的運作和訓練。在過年期間，更要當面感謝堅守在崗位上的弟兄姊妹，讓民眾能夠安心過年。

蔡總統指出，關渡指揮部有全陸軍編制最大的聯兵旅，平時駐守在大台北地區，防區從淡水河口到基隆北海岸地帶，肩負起首都安全重責大任。她也知道，大家在戰訓本務上都有很好的表現，最近更執行河防戰備等任務，以強化部隊應變能力。

蔡總統說，國軍是國家安定力量，她期許所有國軍勤訓精練，持續拿出高水準表現，讓民眾對國軍更有信心，政府也會給予國軍最大支持，目前推動改善營區的興安專案，淡水營區也正在改建中，明年完工後，就能提供大家更完善的生活和訓練環境。

蔡總統最後強調，再次感謝大家為國家安全的努力與付出，也提醒輪值的弟兄姊妹在休息時間，打電話問候家人，並轉達她的祝福。

台北港、八里海灘及淡水河一帶被稱為「防衛鐵三角」。軍方人士曾說明，從淡水河口至關渡大橋約8公里、距離政經中樞僅約22公里，未堅守這道防線，讓共軍兵力長驅直入，後果不堪設想；八里海灘則是易於登陸「紅色海灘」，台北港若遭共軍行政下卸（不必搶灘，而是攻占現有港埠設施），則讓北台灣防衛成破口，這也是為什麼上述三處，甚至遠至桃園國際機場、觀音海灘等處為近年軍方反覆驗證、演練的原因。（編輯：張均懋）1130211