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首頁 / 政治

總統府交接小組啟動 蕭美琴鄭麗君潘孟安入列

2024/2/19 17:54（2/19 18:23 更新）
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總統府19日召開交接小組會議，成員包括副總統當選人蕭美琴（中）、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君（右）、總幹事潘孟安（左）。（中央社檔案照片）
總統府19日召開交接小組會議，成員包括副總統當選人蕭美琴（中）、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君（右）、總幹事潘孟安（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府今天召開交接小組會議，啟動第15任、第16任總統業務交接準備工作，接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。

總統府今天發布新聞稿，有關第15任、第16任總統業務交接準備工作事宜，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文日前已指示現任執政團隊全力協助總統當選人賴清德團隊，依據相關規定及參考交接作業成例，妥為規劃期程，辦理交接工作，務必使第15任、第16任總統交接事宜順利進行。

林聿禪說，今天已於府內召開第一次交接小組會議，而負責統籌交接事項成員，卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、第一局局長郭宏榮；接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。

林聿禪表示，總統府將秉持政務持續運作及順利交接原則，啟動交接工作。而針對國防、外交、兩岸等國家安全重大政策及相關事項，將向總統當選人賴清德進行簡報。另外，有關目前社會高度關注的國政議題，雙方團隊也將密切交換意見，期使未來國政無縫接軌、順利推進。（編輯：蘇志宗）1130219

#林聿禪
#蕭美琴
#總統府
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