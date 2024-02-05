總統見建築園冶獎得獎代表 肯定為台灣帶來正面影響

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見有「建築界奧斯卡獎」之稱的2023年建築園冶獎得獎單位代表，除肯定得獎作品展現台灣建築設計多元且深厚的實力，為台灣建築景觀和城鄉風貌帶來正面影響。

蔡總統上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見2023年建築園冶獎得獎單位代表致詞表示，歡迎大家到總統府，建築園冶獎已有30年歷史，經過嚴謹的評審機制，發揚台灣具有特色的建築產品以及景觀設計，更是縣市政府與民間單位努力爭取的榮譽，也因此在這一屆的得獎作品當中，有許多民眾熟悉的建設。

像是高雄市內惟藝術中心，去年7月她曾經前往參觀，在純白色的美術館中心欣賞畫作，去年8月也到嘉義市舊監宿舍群感受地方創生的魅力。

除了去年走訪這兩個地點，總統表示，看到得獎的作品有環保永續的綠建築，也有景觀豐富展現公共創意的空間，更有重視自然環境並且顧慮到不同族群需求的友善設計，這些作品充分展現出台灣建築設計多元且深厚的實力，也為生活在這塊土地上的民眾帶來更豐富的城鄉風貌，深化了人文底蘊。

總統感謝所有得獎單位的努力與付出，特別感謝得獎的地方政府，尤其有些作品是中央與地方合作的成果，相信透過獲獎的肯定，是對所有投入的人一大鼓舞，更能建立起中央與地方合作的典範。

總統表示，未來中央會繼續努力，跟地方政府共同推動重要的建設，希望得獎的民間單位與政府一起攜手合作，帶動台灣建築的進步與發展。

總統也藉此機會感謝高雄市建築經營協會29年來舉辦「建築園冶獎」的堅持，大幅提升台灣的公共環境品質，以及民眾對環境美學的涵養。

總統說，「建築園冶獎」重視建築創新，再過幾天就要迎接農曆春節，她也祝福大家在新的一年，持續發揮創新的精神，有更豐碩的成果。（編輯：蘇志宗）1130205