接見美韌力公司 總統：提升台灣國際生醫產業能見度

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天接見美國國家韌力公司代表團，感謝選擇台灣作為合作夥伴，不僅為台灣創造更先進創新的生物製造模式，也能夠強化台美雙方在生醫產業的競爭力，一起為全球生醫產業注入新的發展動力。

蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花陪同下接見「美國國家韌力公司代表團」致詞表示，歡迎訪賓到台灣，韌力公司具備量產製造、製程以及法規上的經驗，也有豐富的國際的鏈結。

蔡總統指出，這次韌力公司和台灣生物醫藥製造公司合作，將下個世代的生技醫藥生產技術引進台灣，除了加速台灣生產國際級的核酸藥物的量能，也能夠讓台灣新生的生技醫藥產業鏈能夠更加的完善。

蔡總統說，過去這幾年，台灣的生醫產業一直是政府的重點政策，透過5+2產業創新計畫以及6大核心戰略產業推動方案，來加速整體產業的發展。

蔡總統表示，台灣非常重視藥品跟疫苗的高階製造，尤其台灣在製造業有完整的供應鏈，在智慧製造跟自動化領域更有堅實的基礎。

蔡總統說，希望將這樣的基礎應用在生醫產業上，因此，政府推動成立國家級台灣生物醫藥製造公司（TBMC），並且和韌力公司合作，引進多項創新製程技術。希望透過韌力公司導入國際客戶，協助TBMC的營運，也提升台灣在國際生醫產業的能見度。

蔡總統感謝美國國家韌力公司選擇台灣作為合作的夥伴，這不僅能為台灣創造更先進創新的生物製造模式，也能夠強化台美雙方在生醫產業的競爭力，一起為全球生醫產業注入新的發展動力。

蔡總統並期待未來在技術、人才及製造等各方面能進一步深化合作關係，也讓台灣成為亞洲創新生物製造的重要基地。（編輯：蘇志宗）1130202