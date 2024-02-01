蔡總統：私立大專校院學雜費減免 2/1上路

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天表示，2月1日開始，私立大專校院學雜費減免每學年新台幣3.5萬元；總統說，落實教育平權、減輕學生和家長負擔，是政府一直努力的目標。

總統上午在臉書以「快看學雜費繳費單！」為題發文表示，2月1日開始，私立大專校院學雜費減免每學年3.5萬，新學期即將開始，就讀私立大學的學生們，收到繳費單時，會發現這次的繳費單，有新增了一項「行政院減免學雜費」1萬7500元（一年兩學期共3萬5000元）。

總統說，過去公立、私立大專院校的學雜費有一段差距。學費的落差，成為許多年輕人，在選擇校系時的考量，以及求學時的壓力。

總統表示，為了讓學生們可以更自由、適性地選擇校系，也減輕學生與家庭的負擔。去年，副總統賴清德在一次的討論中，提到「縮減公私立大學學費差距」的想法。

總統表示，她和賴副總統、行政院長陳建仁，經過許多次討論後，行政院拍板「教育平權1+3方案」政策，解決學雜費落差的問題。除了補助私立大專校院學生的學雜費，也同步推動3項配套措施。

蔡總統指出，不分公私立學校的大專經濟弱勢學生，學雜費補助加碼減免1.5萬元到2萬元。其次，公私立高中職全面免學費，總統說，普通科、綜合高中學術學程二、三年級學生且家庭年所得超過148萬元，納入免學費範圍，落實12年國教免學費最後一哩路。

第3，放寬學貸申貸及還款措施，還款時，緩繳本息、只繳本息不還本從8次（8年）增加到12次（12年）；而緩繳本息門檻放寬至每月收入未達5萬元。

總統表示，落實教育平權、減輕學生和家長的負擔，是政府一直努力的目標。希望年輕人在求學和求職的階段，在生活上可以降低學費、學貸所產生的限制，把握珍貴的校園生活，追求自己的夢想。（編輯：蘇志宗）1130201