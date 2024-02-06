私大學費減免2月上路 學生家長收繳費單很有感

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（中央社記者陳至中、許秩維台北6日電）私立大專學雜費減免政策2月上路，1學期減免新台幣1.75萬元。近來許多大學生陸續收到112學年第2學期註冊費通知單，看到繳費數字明顯減少，對減免政策相當有感。

行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，今年2月實施，私立大專學士班和副學士班的學生1學期減免新台幣1.75萬元，1學年共減免3.5萬元，學校發出的繳費單上會自動減免，經濟弱勢學生還依家庭年收入加碼補助1年1.5萬或2萬元。

就學貸款也自今年2月起放寬申請門檻和利息，免利息條件新增納入撫育子女數考量，例如申貸學生的家庭（含兄弟姊妹、子女），有2名未成年或已成年仍在學（含申貸學生本人），免利息門檻放寬到家庭年所得148萬元；緩繳本息的申請門檻，也從月收入未達4萬元放寬到未達5萬元。

就讀中國文化大學的林同學告訴中央社記者，自己來自收入普通的家庭，爸媽用辛苦錢幫忙付學費，自己也用課餘時間打工賺生活費，希望減輕家裡負擔；原本每學期要繳4.6萬元學雜費，這次收到下學期繳費單，扣除政府補助，只要繳不到3萬元，原本對學費補助政策沒什麼感覺，但看到繳費單的數字後非常有感。

在金融業任職的陳小姐表示，兒子就讀逢甲大學，1學期學雜費要5萬多，之前農曆春節要準備給長輩和小孩的紅包，還要幫兒子繳下學期的學雜費，導致荷包大失血；今年看到繳費單上的數字從5開頭變3開頭，感覺輕鬆不少。

國教行動聯盟理事長王瀚陽的女兒，今年剛透過特殊選才錄取東吳大學，雖然8月才入學，但他幽默地說：「她爸明顯可以感受到這一波政策。」

王瀚陽提到，女兒志向很明確，選校系時完全沒有考慮學費政策，完全以適性為主；站在家長團體立場，他認為有了減免後，學費占選系考量的比重可降低，適性發展比重可再拉高。

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王瀚陽認為，減免政策可能對公私校競爭產生不小衝擊，過去很多人因學費考量，寧可選比較弱的公校，放棄明星的私校科系，現在思考則可能有所轉變，未來可能呈現「強者愈強，弱者愈弱」，由消費者掌握主導，站在供給方的大學必須拿出更多特色，才能吸引學生。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪分析，私校學費減免政策對分數較低的公立大學校系衝擊較明顯，私校學費雖有減免，但與公校的差距仍未完全弭平，補貼只是學生選校的考量之一，不會是決定性因素，學校資源、系所特色及未來出路發展，仍是學生優先考量的因素。（編輯：陳清芳）1130206