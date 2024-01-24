私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

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（中央社網站）私立大專校院學雜費減免政策將於2月上路，每學年減免新台幣3.5萬元；另針對經濟弱勢學生加碼補助，最高再減免學雜費2萬元。減免資格有什麼限制？研究生是否適用？中央社整理相關資訊帶你了解。

誰可以申請？

具有中華民國國籍，並於修業年限內就讀私立大專校院學士班及副學士班學生，包含學士後學系、二專、五專後兩年者，就符合學雜費減免資格。

研究生適用嗎？

研究生不符合這次學雜費減免資格。

教育部表示，研究所學生可參與教師研究計畫、擔任助理，因而此階段學雜費減免資格提供給大專校院學士班、副學士班的學生。

可減免多少金額？

日間學制一學期減免1.75萬元，一學年共減免3.5萬元；若減免額度超過繳交的學雜費金額，將減免至學雜費0元。

進修學制減免每學分的學分費50%，一學期最高減免1.75萬元，一學年共減免3.5萬元。

（圖取自行政院網頁ey.gov.tw）

何時開始實施？

私立大專校院學雜費減免方案於112學年度第2學期開始實施，即113年2月。

申請方式為何？

不用提出申請，只要符合資格，就會自動在學校發出的註冊繳費單上減免，繳費單上會標註「行政院減免學雜費」。

經濟弱勢加碼減免資格為何？如何申請？

家庭年所得90萬元以下的學生可申請「大專校院弱勢學生助學計畫」。學生必須在每學年度上學期依學校規定的期限提出申請，應附學校申請表、家庭應計列人口的戶口名簿，或3個月內申請的其他戶籍資料證明文件。符合資格者，將會在下學期註冊繳費單減免。

大專校院弱勢學生加碼補助分有2個級距，家庭年所得70至90萬元的學生，定額減免學雜費1.5萬元；家庭年所得在70萬元以下者，定額減免學雜費2萬元。

以家庭年所得在70萬元以下的私立大專校院學生為例，透過私大學雜費方案減免3.5萬元，加上弱勢學生助學計畫補助2萬元，每年共可減免學雜費5.5萬元。

若有其他減免方案，可以同時申請嗎？

私立大專校院學雜費減免、就學優待減免與政府其他部會補助，僅能擇一使用。如果學生適用更優惠的方案，例如退撫會的退除役官兵就學補助（最高每學期8萬元）、人事行政總處的軍公教子女補助（最高每學期3.58萬元），採擇優請領。學生可向學校申請更改繳費單，或將私立大專校院減免方案的金額繳回學校後，再向相關單位申請補助。（編輯：趙敏雅）1130124