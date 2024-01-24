私大學費減免2月上路 公教子女、退役官兵擇優領

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（中央社記者陳至中台北24日電）私立大專校院學雜費減免政策將於2月上路，每學年減免新台幣3.5萬元。教育部近日發布QA說明申請方式，若適用公教子女、退役官兵補助等更優惠方案，學生可擇優請領。

行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距1+3方案」，預計於112學年度第2學期（今年2月）起，提供超過60萬私立大專學生，每學年3.5萬元（每學期1萬7500元）的補助，經濟弱勢學生還有另外加碼。

2月即將到來，教育部近日在臉書發布QA，解答常見問題。例如說明這項政策無須申請，只要符合資格，就會自動於學校發出的註冊繳費單上減免。如果減免額度超過繳交的學費（學雜費低於1萬7500元），則減免到0元為止。

學生如果符合家庭年所得90萬元以下的加碼減免條件（除3.5萬元外，再加碼1.5萬到2萬元），則須申請「大專校院弱勢學生助學方案」。

另外，學生若適用更優惠的方案，例如退撫會的退除役官兵就學補助（最高每學期8萬元）、人事行政總處的軍公教子女補助（最高每學期3萬5800元），採擇優請領。學生可向學校申請更改繳費單，或將私大減免方案的金額繳回學校後，再向相關單位申請補助。

另外，如果就讀的是進修學制，則採減免50%學分費，一學年最高減免也是3.5萬元。相關資訊可參考教育部臉書專頁。（編輯：陳政偉）1130124

（圖取自www.facebook.com/www.edu.tw）

（圖取自www.facebook.com/www.edu.tw）

（行政院提供）