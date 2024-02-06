高中大學學費減免、學貸精進 家長直呼有感好過年

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（中央社6日綜合報導）政府為落實教育平權1+3方案2月上路，從高中職全面免學費、大專學雜費減免到學貸精進措施，都讓家長非常有感，特別是寒假適逢農曆春節，開銷增加，直呼不用再為新學期的學費湊錢苦惱。

行政院112年6月29日通過總經費新台幣219億元的「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，以「定額減免私立大專學雜費」為主軸，並搭配「對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助」、「全面落實高中職免學費」，以及「精進就學貸款申貸及還款措施」等3項配套措施，自今年2月實施。

1+3方案主要包含補助私立大專院校學士班（含五專後兩年）學生每年減免學雜費3.5萬元，同時擴大補助範圍、放寬學貸申請門檻及還款措施，以及高中職全面免學費等，讓每個孩子可不受限於經濟壓力，選擇喜愛的學校和科系，也讓公私立大專院校能發展特色科系，培育國家各行各業人才。

對於相關措施，苗栗縣邱姓家長表示，家中有2個小孩，老大目前就讀私立高中普通科二年級，老二還在念國中，去年老大還要繳4萬多元學雜費，今年得知已經不用再繳學費，心理負擔總算放鬆許多。

邱姓家長指出，往年小孩放寒假，就開始要為學費傷腦筋，因為碰上農曆春節期間，從辦年貨、添購新衣服到紅包壓歲錢，都是所費不貲，而寒假結束前的最大花費，就是小孩學費，總是要東拼西湊，甚至向親友借貸，才勉強繳得出來。

邱姓家長表示，原本還保持著懷疑的態度，直到學校告知確定「高中、高職全面免學費」，這下終於能安心過好年。

長期接受家扶基金會協助的張姓大學生指出，因為生長在單親家庭，全家都仰賴媽媽一人賺錢，扣掉日常開銷，根本沒有辦法存錢；若按加碼補助經濟弱勢學生學雜費措施，自己往後每年學雜費可以減免5萬5000元，「真的有差」，且學貸還款也更加輕鬆。

中部地區王姓女子獨自撫養3名子女，分別就讀大學、高中、小學。她說，高中免學費，打算將這筆錢學費存起來，用來採買學生所需購買的文具、生活用品等，部分可在日後緊急時刻使用。大學部分，因孩子打工賺錢付學費，有了減免措施，相信孩子可以輕鬆一點，至於學貸部分，未來有需要會考慮申請。

另名陳姓女子有2個孩子，1個上大學，另個念高中。農曆年前要準備一筆錢包紅包、採買年貨，年後又要繳學費，手頭緊到打不開。她說，高中免學費，省下的萬元，可讓她經濟寬裕不少，希望能幫孩子多添購新衣。

高雄市王姓家長育有2女，1人讀公立高中、1人讀私立大學，王先生說，目前還沒收到高中學費通知單，但昨天已經繳了大女兒的大學學費，一口氣少掉1萬7000元的雜費，「相當有感」。

王先生說，自己與太太都有固定收入，但每到年前開銷特別大，私立大學1年減免3萬5000元，「繳錢時覺得輕鬆不少，也不用擔心年終太晚下來，負擔頓時減輕不少。」

單親媽媽陳小姐育有1男1女，收入屬弱勢單親家庭，陳小姐的孩子上大學都申請學貸，大兒子在北部讀私立大學，今年就會畢業。陳小姐說，學貸一直都是窮苦人家上大學的明燈，但也讓孩子在還沒賺錢時就背著債務，「說沒有壓力是假的」。

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陳小姐說，過去常聽到有人分享大學畢業10年還還不完學貸，現在政府把還款期限拉長，算是給社會新鮮人一個鼓勵，在出社會初期可以緩繳本息，「兒子說要趁頭幾年薪水還不高的時候盡量存錢、小額投資，存多一點之後還錢壓力就小一點了。」

陳小姐也分享，兒子讀的是觀光科系，畢業後想先在台北工作存錢，幾年後回高雄開店，緩繳本息可能讓創業計畫提早實現。（編輯：李錫璋）1130206