87歲法國小提琴家普雷 身為人生勝利組也自律

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電））87歲法國小提琴家吉拉．普雷今天抵台，將與台北愛樂管弦樂團合作演出40週年音樂會，演奏巴爾托克作品。儘管普雷堪稱「人生勝利組」，但仍十分自律，且每天練琴2到4小時。

吉拉．普雷（Gerard Poulet）今天接受中央社記者專訪時表示，這次是他第一次在台灣演出巴爾托克「第二號小提琴協奏曲」，「這首樂曲非常困難，而且需要很強的體能，以我現在的年紀來說，很有挑戰。但我一直很喜歡這首樂曲，去年確定要來台灣演出這首樂曲之後，我一整年都在心上準備著。」

普雷表示，當他還是學生的時候，「這首曲子對我來說太困難了，對我的耳朵來說也太難接受，因為它就不像孟德爾頌或是貝多芬的音樂。」普雷說，後來他向老師謝霖（Henryk Szeryng）學習這首作品，「謝霖的老師卡爾．弗萊許（Carl Flesch）正來自匈牙利，這教會了我能夠自然用正確的方式演奏。」

普雷堪稱「人生勝利組」，1938年出生於法國的指揮世家，被譽為神童，11歲進入巴黎音樂院就讀，隔年以小提琴演奏第一名畢業。1956年普雷18歲拿到義大利熱亞納帕格尼尼小提琴大賽首獎，自此行走音樂之途，也被小提琴大師謝霖視為比法學派正統傳人。

除了演奏之外，普雷更是一位出色的音樂教授，長期任教於法國巴黎國立高等音樂學院，2005年起受邀擔任東京藝術大學的教授至今。

普雷說天賦很重要，「但更重要的是要從12、13歲開始接受專業訓練，這樣才有機會成為優秀的音樂家。」他也強調，學生必須研究並尊重原始樂譜，才能真正理解並傳遞音樂的內涵。

普雷表示，他到這個年紀，沒有甚麼秘密，「我每天練琴2到4小時，吃得好，睡得好，生活規律。我喝一點點酒，但我不抽煙。」他說「自律」很重要，「人生就是這樣，我覺得我很幸運沒有遇到太多困難，有時候也會，但我會堅持下去，要相信自己做得到。」

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普雷也說，他已經不做太多計畫，「我無法確知明年我的狀態能像現在一樣健康。」

台北愛樂管弦樂團慶祝成立40週年「大師同歡」音樂會，將於5月20日在國家音樂廳舉行，指揮為樂團首席指揮林天吉，演出曲目還包括韓國作曲家李哲求的「王冠」以及雷斯匹基的「羅馬之松」。（編輯：吳素柔）1140517