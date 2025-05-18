簡舒培指罵罷團轉移焦點 林沛祥：大造謠時代成員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）台北市議員簡舒培今天說，國民黨立委林沛祥藉由罵罷團，轉移前基隆市民政處長張淵翔為了林沛祥「侵入」戶政系統查個資。林沛祥說，再度驗證簡舒培就是民進黨大造謠時代成員。

罷免團體「基隆絕沛」下午邀請民進黨北市議員簡舒培在總部宣講，簡舒培表示，張淵翔之所以會大膽冒險「侵入」戶政系統查詢個資，協助罷免基隆市議員張之豪、鄭文婷，就是為了護航林沛祥，藉由罷免張之豪、鄭文婷，要對基隆公民說，為了不要讓張之豪、鄭文婷被罷免，也不要罷免林沛祥，要達到恐怖平衡，最後得利的是林沛祥。

簡舒培指出，林沛祥得利後，可以說與林沛祥無關，而是張淵翔的作為，但林沛祥身為基隆市立委，應該第一個站出來撻伐卻閉口不談，開始稱罷團是社會邊緣人等言論。她認為，林沛祥非常聰明，藉由罵罷團方式，轉移張淵翔為了林沛祥「侵入」戶政系統查個資。

簡舒培說，兩者差別在於，罵罷團只有關心罷免這件事的人會憤怒，但如果焦點繼續被放在張淵翔「侵入」戶政系統，受害的是所有基隆市民，林沛祥為了不要讓所有市民生氣，用罵罷團來轉移焦點，且背後一定有集團在教林沛祥做這件事。

透過 Google News 追蹤中央社

林沛祥表示，看到簡舒培的宣講內容，再度驗證簡舒培就是民進黨的大造謠時代成員之一。

林沛祥說，簡舒培身為台北市議員，應該做好監督台北市的工作，卻走到哪裡唱衰到哪裡，昨天在台北唱衰世壯運，說丟了全台灣人民的臉，但簡舒培好像忘了她是台北市議員，今天轉移戰場唱衰基隆，完全對地方沒有任何建樹，也希望簡舒培能夠先回去好好傾聽台北市民的心聲。（編輯：李錫璋）1140518