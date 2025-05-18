澎湖碧海鷗聲澎湖星光路跑登場 千人揮汗挑戰

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（中央社澎湖縣18日電）澎湖路跑活動登場，今天由碧海鷗聲澎湖星光路跑揭開序幕，1000多位國內外選手，在酷熱的五月天下揮汗挑戰；此外，規模盛大的菊島澎湖跨海馬拉松賽，則開放報名，歡迎跑友齊來挑戰。

2025碧海鷗聲澎湖星光路跑活動，下午在澎湖湖西國小操場登場，由澎湖縣政府教育處長林長安、湖西鄉長陳振中、馬公市長黃健忠與澎湖縣體育運動發展協會理事長蔡良田等人鳴笛展開，1000多位國內外男女選手依序起跑，沿途可欣賞海岸景觀外，還可聆聽伴飛的燕鷗叫聲，讓選手忘卻疲累。

碧海鷗聲澎湖星光路跑活動，區分有21公里半程馬拉松、10公里健康與6公里健走等3組進行。21公里半程馬拉松有200多人挑戰，包括英、美與加拿大等10餘位選手參賽，觀光署馬祖國家公園管理處長洪志光也專程來挑戰。由於天氣炎熱，主辦單位在沿途設有補給站。

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中央健保署、澎湖縣衛生局及警察局等單位，今天分別在澎湖星光路跑中，同步辦理「健保30 健康隨行」與「全民共跑、衛教補給、防毒生活」與「全民防詐」等宣導。

由觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦「2025菊島澎湖跨海馬拉松」跑旅活動，將在11月2日進行，除了在澎湖最美麗海岸線賽道進行，沿途還有超澎湃的海鮮與創意美食補給站，選手邊跑邊欣賞海岸景外，還可品嚐各種海鮮美食，目前也開始受理報名。（編輯：李淑華）1140518