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太空港嘉年華體驗嘻哈魅力 陳冠希、蛋堡登台

2025/5/18 17:47
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）太空港嘉年華17日登場，「饒舌詩人」蛋堡以獨特Jazz Hip Hop登台，還有陳冠希與香港樂壇嘻哈天團「三角度 3 CORNERZ」成員MC仁、廚房仔連袂演出。

主辦單位今天透過新聞稿表示，2025太空港音樂藝術嘉年華17日在台北大佳河濱公園登場，今年舞台分為蓋婭舞台卡司、荷米斯舞台卡司，希望樂迷們零距離感受華語饒舌的獨特魅力。

陳冠希與香港樂壇嘻哈天團「三角度 3 CORNERZ」成員MC仁、廚房仔連袂登台，演唱多首精彩歌曲，成為全場最熱表演之一。

「饒舌詩人」蛋堡則以獨特的「輕饒舌」Jazz Hip Hop，以及融合詩意與爵士靈魂的音樂風格登台，表演經典「家常音樂」、「台北嘻哈故事」等歌曲。

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其他卡司包括2017年選秀節目「中國有嘻哈」總冠軍的PG ONE、有「黑馬王子」之稱的Masiwei馬思唯，還有「中國新說唱2024」的PK大魔王王齊銘WATCHME、改名後首次公開演出的未來音樂鬼才MOSUN、男團新勢力AFTER SCOOL、來自成都集團（CDC）的饒舌歌手ANSRJ、新生代全才音樂人鶴The Crane等。

創作歌手陳竟飛也帶來新歌「憤怒的重量」首唱，GENBLUE幻藍小熊則演唱COCOCO、ACT LIKE THAT等歌曲。（編輯：張雅淨）1140518

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