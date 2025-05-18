中共中央修訂節約反浪費條例：黨政機關帶頭過緊日子

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（中央社台北18日電）中國經濟疲弱下，中共中央日前修訂2013年10月制定的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，並在今天公布。內容要求，全國黨政機關要堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，騰出更多資金「用於發展所需、民生所盼」。

新華社今天報導，新修訂的這項條例是在今年5月2日批准，並向全國發布，共計11章63條。中共中央及中國國務院同時聯名發出通知，要求全國各地區、各部門「認真遵照執行」這項新修訂條例。

通知指出，新修訂條例與時俱進完善黨政機關經費管理、國內差旅、因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等規定，強化厲行勤儉節約、反對鋪張浪費責任落實，進一步擰緊「黨政機關帶頭過緊日子」的制度螺栓，對於深入貫徹「中央八項規定」精神、持續深化糾治「四風」具有重要意義。

這項通知並要求，各地區、各部門要從作風建設關係黨的形象、關係人心向背、關係黨和國家事業成敗的政治高度，認真抓好新修訂條例的學習宣傳貫徹，推動各級黨政機關及其工作人員深刻領會其精神，堅決落實各項規定，紮實推進節約型機關建設，在全社會進一步營造「浪費可恥、節約光榮」的濃厚氛圍。

新修訂條文提到，黨政機關厲行節約反對浪費，應深入貫徹「中央八項規定」精神，遵循的原則是：堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，勤儉辦一切事業，降低公務活動成本，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼；堅持提質增效，科學統籌財政資源，嚴格控制經費支出，加強厲行節約績效考評。

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條文指出，要堅持實事求是，從實際出發安排公務活動，取消不必要的公務活動，保證正常公務活動；堅持公開透明，除涉及國家秘密事項外，公務活動中的公共資金、資產和資源使用等情況應按照規定予以公開，接受各方面監督。

新修訂條文說，中央和國家機關各部門應「在厲行勤儉節約、反對鋪張浪費上走在前、作表率」。各級領導機關和領導幹部必須樹立正確政績觀，堅持以身作則、以上率下，嚴禁搞勞民傷財的「形象工程」、「政績工程」，防止重大決策失誤造成嚴重浪費，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。（編輯：邱國強）1140518