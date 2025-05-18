中國課徵聚甲醛反傾銷稅 經部：協助業者分散市場

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（中央社記者羅元駿台北18日電）中國商務部今天公布對台灣等國進口共聚聚甲醛（POM）課徵反傾銷稅。經濟部表示，去年即鼓勵台灣業者積極應訴、維護自身權益；同時也邀請海外買主來台採購洽談，助台灣業者分散市場。

中國商務部今天公告終判認定來自歐盟、美國、日本及台灣進口的聚甲醛存在傾銷，並將於19日起課徵反傾銷稅。

經濟部今天發布新聞稿指出，台灣應訴廠商台灣寶理及台塑公司稅率分別為3.8%及4.0%，其餘廠商則為32.6% ；美國廠商為74.9%；歐盟廠商為34.5%；日本廠商為24.5%至34.5%。

經濟部表示，中國從2024年5 月底開始對自台灣進口聚甲醛展開反傾銷調查時，經濟部即鼓勵台灣業者積極應訴並補助業者聘僱律師，維護自身權益。

另外，為協助業者分散市場，經濟部表示，也依石化業者需求採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助台灣業者爭取海外商機。

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經濟部統計，台灣2024年聚甲醛出口至中國的金額尚有8600萬美元，占該類產品出口全球比重71.1%，在政府及業者近1年努力下，2025年前4月出口至中國的金額已較去年同期下降25.5%、約2013萬美元，出口占比降至61.7%。

經濟部說明，將持續協助石化業者分散市場，包含今年4月23日辦理TAIWAN SELECT全球搶單大會，也將於8月初辦理「台印度石化合作交流會議」，徵集台灣石化與紡織業者，赴產業聚落孟買及亞美達巴德辦理洽談會，以及10月在德國杜塞道夫的國際橡塑膠展，以提升產業品牌知名度、拓展海外市場。（編輯：楊凱翔）1140518