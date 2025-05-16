台塑支持藝術下鄉 蘋果劇團新港公演吸數千人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）台塑企業支持藝術下鄉，持續12年安排劇團到嘉義縣公演，嘉義縣政府表示，今晚蘋果劇團在新港鄉公所旁廣場演出「章魚怪盜與龍王法杖」劇碼，吸引逾4000人到場觀賞。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，台化、南亞及台塑公司聯合贊助，邀請蘋果劇團到新港鄉公演，現場人聲鼎沸，估計超過4000人觀賞，副縣長劉培東也到場與民眾同樂，感謝台塑集團回饋鄉里。

除劇團演出外，縣府指出，台塑也邀請嘉義縣弱勢團體舉辦公益義賣、青銀創藝市集、在地農產品推廣、台塑企業產品介紹及捐發票做愛心等活動，募得發票全數捐贈新港扶緣服務協會。

透過 Google News 追蹤中央社

縣府表示，「章魚怪盜與龍王法杖」劇碼傳達「分享不是一種失去，而是一種獲得」觀念，讓父母反思教育方法，也能讓孩童藉由劇情學習如何與手足、同儕相處；此外，舞台絢麗豐富的海底世界場景，華麗服裝、巨大章魚怪盜及海洋生物造型大球，酷炫的視聽覺雙饗宴，讓嘉義鄉親度過歡樂的夜晚。

台塑企業表示，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，現已邁入第15年，累計投入新台幣逾1億餘元贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲等文化藝術團體，下鄉至全台各地演出，讓傳統藝術文化得以薪火相傳。（編輯：吳素柔）1140516