加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自陳傑憲Team Taiwan手勢
首頁 / 證券
台塑
新聞專題
台塑1/300
首頁 / 證券

台塑新智能攜手GE Vernova 共拓台灣儲能市場

2025/5/15 14:22（5/15 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台塑新智能董事長王瑞瑜（右5）與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長葛瑞（Eric Gray）（左4）15日簽署合作備忘錄，宣布2家公司在儲能領域攜手合作，共同拓展台灣市場。（台塑新智能提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年5月15日
台塑新智能董事長王瑞瑜（右5）與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長葛瑞（Eric Gray）（左4）15日簽署合作備忘錄，宣布2家公司在儲能領域攜手合作，共同拓展台灣市場。（台塑新智能提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）台塑新智能打造全台最大的磷酸鋰鐵電芯廠，去年底完工投產後，今天宣布與美國GE Vernova簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟合作備忘錄」（MOU），雙方將整合電池儲能與燃氣發電領域專業技術與資源，攜手為台灣打造更具韌性、效率的能源系統。

台塑新智能董事長王瑞瑜與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長葛瑞（Eric Gray）今天親自參加簽約儀式，王瑞瑜指出，國際預估2030年全球儲能累計裝置將攀升至790GW/2400GWh，即使國際經貿變局出現不確定性，能源自主與電力穩定依然是各國優先課題，而儲能系統正是驅動再生能源普及與電網調節的核心技術。

王瑞瑜說，全球電池技術路線多元發展，磷酸鋰鐵已躍升主流，台塑新智能布局初期即聚焦磷酸鋰鐵，具備技術能力及資源整合領先優勢，彰濱電芯廠已穩定量產，將優先供應台灣市場，兌現公司對電池產業鏈國產化的承諾。

此次台塑新智能與GE Vernova合作，在分工上，台塑新智能將聚焦電芯、模組與系統整合，GE Vernova則專注於儲能設備、工程服務與技術支援，雙方將尋求商業合作機會，進而共同推動混合動力及儲能解決方案，深入開發台灣在地市場需求。

google news透過 Google News追蹤中央社

台塑新智能介紹，GE Vernova是在2024年自美國奇異（GE）分拆成立，提供涵蓋能源價值鏈的先進技術與解決方案，促進全球電氣化及去碳化。

台塑新智能總經理劉慧啓今天表示，簽訂MOU後，雙方首波合作將聚焦在彰濱電芯及模組廠建置1套國產化儲能系統，作為技術驗證與示範應用基地。此套系統將整合雙方核心技術，打造高安全、高效能、以及高穩定性之儲能解決方案，也將成為後續合作專案示範架構及國際聯手的範本。（編輯：翟思嘉）1140515

王瑞瑜
台塑新智能王瑞瑜：電池芯是戰略物資 需政府關愛台塑生醫推餐飲品牌 主打王永慶私房料理牛小排
台塑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台塑四寶4月合計營收1106億元年月雙減 僅南亞逆增
14
更多編輯台推薦新聞：