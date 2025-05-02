台北101垂直馬拉松3日開跑 南亞環保衣助陣

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）台塑集團旗下南亞積極推動永續紡織製品，繼3月宣布與國際戶外品牌The North Face合作推出環保極地滑雪衣，明天開跑的台北101公益垂直馬拉松，南亞將再度露臉，贊助環保機能賽衣。

台北101垂直馬拉松3日即將開跑，南亞連續第3年贊助賽事機能賽衣，旗下永續纖維品牌SAYA提供約6000件100%回收再製的環保賽衣，希望藉此號召減碳行動與極限挑戰。

南亞介紹，今年賽衣結合永續與機能雙重理念，設計上採用雙層布面織法打造獨特六角蜂巢結構，賽衣內層六角形突起結構能有效減少流汗後布料貼身的不適感，提升跑者長時間穿著的舒適性。另外雙層結構設計，內層可迅速導汗至吸水力強的外層，將汗水快速蒸發、避免回流，達到吸濕排汗與保溫效果。

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南亞自2007年投入以回收寶特瓶生產高附加價值的長纖維產品，並成立獨立永續品牌「SAYA餘創」，從原料端，包括回收寶特瓶、廢棄邊角布料等，全力投入環保聚酯材質研究，在產業源頭做有效回收，掌握產品生命週期獨創再生技術。

目前南亞SAYA每年回收約80億支寶特瓶，可減少每年17萬噸碳排放量，實踐減碳。另外南亞SAYA也進一步規劃回收賽衣製程中的裁切邊料，未來再投入生產流程，避免廢布直接焚燒或掩埋。（編輯：萬淑彰）1140502