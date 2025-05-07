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台塑四寶4月合計營收1106億元年月雙減 僅南亞逆增

2025/5/7 16:10
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國對等關稅拖累需求，加上國際油價下滑等因素影響，台塑四寶今天公布4月合計營收新台幣1106.35億元，月減12.6%，年減8.9%，呈現年、月雙減，僅南亞受惠高額對等關稅暫緩帶動電子材料急單效應，4月營收唯一逆勢成長。

南亞今天公布4月營收231.77億元，月增0.7%，年增5.9%，為台塑四寶4月營收唯一逆勢成長的公司。

南亞表示，4月營收為連續第3個月成長，主因AI伺服器及車用材料需求動能佳，電子材料產品因下游把握高額對等關稅暫緩期，急單增加，營收成長。不過聚酯產品受美國汽車大廠停工、裁員影響，棉、絲銷售量減少，營收不如3月；化工產品也因原油與原料價格下跌，產品售價與營收隨之下滑。

台塑4月營收161.73億元，月減5.4%，年減2.9%。台塑表示，今年4月受美國關稅政策影響，中美貿易戰升溫，大宗商品行情普遍承壓，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌24%、16%及9.6%，4月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於2%至33%，不利營收表現。

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台化4月營收250.34億元，月減9.8%，年減22.1%。台化表示，主因美國加徵關稅且政策反覆不確定性增加，市場觀望氣氛濃厚，宏觀經濟偏空，原油需求減少且產油國增產，影響油價走弱帶動原料下跌，拖累產品行情。

台塑化4月營收462.51億元，月減21.3%，年減8.8%。台塑化表示，售量方面，第1套重油媒裂單元（RCC#1）自3月3日起執行定檢，4月全月定檢使定檢天數比3月增加，加上受外銷油品船期安排影響，4月全產品銷售量比3月減少324.1萬桶，售價隨著杜拜原油價格同步下跌，量價齊跌。（編輯：張均懋）1140507

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