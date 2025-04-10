台塑南亞估第2季營收成長 最擔心對等關稅拖垮美需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北10日電）台塑四寶今天公布第1季合計歸屬母公司淨利新台幣37.45億元，年減53.3%，季增3.67倍。展望第2季，台塑、南亞都看好產銷量增加，營收將較第1季成長，最擔心美國對等關稅拖垮美國終端需求。

台塑表示，第1季春節長假出貨天數少，第2季步入塑料需求傳統旺季，且多家亞洲輕裂廠安排歲修，下游工廠配合歲修或減產，市場供給減少，台塑預估第2季開工率86%，高於第1季84%，產銷量增加，第2季營收可望比第1季成長。

不過台塑擔心，關稅戰開打，象徵全球化與自由貿易時代告終，這不僅使全球貿易風險升溫，也衝擊企業投資信心及供應鏈布局，不利通膨降溫，並增添全球經濟衰退可能性。

南亞也表示，第2季工作天數恢復正常，且多項產品進入傳統旺季，產銷量提高，估4月營收較3月增加，第2季營收比第1季成長。

針對關稅戰，南亞表示，公司直接出口美國市場占比低，受美國徵收對等關稅的直接影響小，且南亞在美國境內設有塑膠加工、聚酯纖維、乙二醇等生產廠，已增開產線，可充份爭取當地採購商機。不過美國關稅措施，引發各國反擊、油價下跌，及稅負轉嫁等問題，恐造成需求端趨向保守，將形成營運最大變數。

台化今天表示，3月延續春節後的市場情緒，川普在關稅政策上的善變措施，使全球貿易不確定性驟增，市場需求承壓，採購操作保守剛需，缺乏量能推漲價格的動能。展望第2季，對等關稅導致經濟可能衰退疑慮，消費信心更不足，市況短時間不容易明朗。

台化指出，去年公司銷美產品約新台幣51億元，銷售比例甚小，約有一半以上可操作避免，另一半將放棄輸往美國，輸美業務損失對台化直接影響不大。

比較嚴重的是，台化重要外銷市場東南亞國家，其終端消費大都在美國，在高關稅情境下，其衝擊反饋力量不容小覷。觀察這幾天，訂單毀約、延交尚不多，情況發展還須觀察各國與美國的協商結果

透過 Google News 追蹤中央社

台塑化則分析國際油價，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）原先計畫5月每天增產13.7萬桶，4月3日意外決定5月擴大增產每日27.4萬桶至41.1萬桶，導致5月全球原油供給增加，加上美國總統川普（Donald Trump）宣布將針對全球課徵基準關稅及對等關稅，市場擔憂美國民眾減少消費，企業減少投資，全球經濟可能將逐步趨緩，恐導致油價快速下跌。

台塑化觀察，目前各國加快與美國談判，加上伊朗也將開始與美國談判核子協議，在談判結果尚未明朗情況下，預期短期油價波動劇烈，若談判有好的結果，油價將逐漸恢復正常。（編輯：楊凱翔）1140410