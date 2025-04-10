台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）台塑四寶今天公布第1季自結財報，呈現「3正1負」，台塑化、南亞、台塑營運呈現獲利，台化小虧。4大公司第1季歸屬母公司淨利合計達新台幣37.45億元，年減53.3%，但比起去年第4季大幅成長3.67倍。

台塑今天公布第1季本業虧損8.9億元，較去年同期虧損減少5.5億元；歸屬母公司淨利約5000萬元，年減77.4%、季減81.8%，單季每股小賺0.01元。

台塑表示，公司積極拓銷差別化產品，銷售量比去年同期成長，產品利差改善，加上撙節各項費用支出，成本降低，因此今年第1季合併營業虧損比去年同期虧損縮小。

南亞第1季歸屬母公司淨利4.53億元，季增52%、年減63.5%，每股稅後純益0.06元。

南亞表示，第1季本業營收及利益都較去年同期增加，主要是AI及周邊產業蓬勃發展，帶動電子材料產品獲利成長，加上聚酯、塑膠加工產品營運小幅增溫，使經營績效優於去年第1季；然而轉投資台塑化、麥寮汽電等收益下滑，且匯兌盈餘減少，導致整體稅後獲利不如去年同期。

台化第1季歸屬母公司淨損4.43億元，比起去年同期淨利15.31億元由盈轉虧，但較去年第4季虧損減少58.5%，每股淨損0.08元。

台化表示，原油價格下跌，石化產品行情缺乏支撐，且受到美國總統川普關稅政策不確定因素影響，市場觀望，訂單延後，春節後需求回升較慢，過剩產能影響同業低價搶單，雖持續推動差異化並控量保價，但營業利益仍較去年微幅惡化。

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台塑化第1季歸屬母公司淨利36.85億元，年減26.7%，但比去年第4季大幅成長1.84倍，每股純益0.39元。

台塑化說明，第1季煉油事業獲利較前季增加，主要受美國加強制裁伊朗與俄羅斯等產油國，以及關稅貿易戰升溫等交互影響，2025年第1季原油價格呈急漲後下跌格局，相較前一季原油價格逐月下跌，產生購料與存貨利益所致。（編輯：林家嫻）1140410