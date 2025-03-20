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台塑仁武廠管路蒸氣外洩1死 勞工局開罰移請地檢

2025/3/20 18:36（3/20 19:59 更新）
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（中央社記者林巧璉、何秀玲高雄20日電）高雄台塑仁武廠14日發生管路蒸氣外洩，造成1死1傷。高市勞檢處初步調查，工廠進行設備管線檢修作業時，未確認減壓閥正常運作，已勒令現場停工，最高罰30萬元，並移請地檢。

台塑回應，已有妥善處理，一切依照規定辦理。

媒體報導，台塑仁武廠14日發生管路蒸氣外洩，造成1死1傷重大工安意外，進行蒸汽管線焊補過程中蒸汽管線爆炸，造成承攬商1人死亡，以及1名工廠員工燙傷事故。

勞工局勞檢處今天透過文字訊息表示，經初步調查，事故研判是工廠進行設備管線檢修作業時，未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災。

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勞檢處指出，已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，將從重裁處；並移請地檢署追究雇主刑責。此外，也指派專人協助罹災家屬辦理慰助及傷者醫療等，並確保職災補償權益。

勞工局呼籲，各事業單位應維持化學設備各閥件設施正常狀態，並考量增設安全閥雙重防護；且需指定專人確認維修作業步驟符合安全標準，以維護設備及勞工作業安全。（編輯：謝雅竹）1140320

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