出貨天數恢復正常 台塑四寶2月營收1203億年月雙增

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）受惠春節連假過後，出貨天數恢復正常，台塑四寶今天公布2月合計營收約新台幣1203.37億元，月增2%、年增7%。其中包括台塑、南亞、台化皆呈現「年月雙增」。

台塑2月營收161.29億元，月增15.4%，更比去年同期大幅成長24.7%。

台塑表示，1月底適逢農曆春節，出貨天數較少，隨春節後中國下游加工廠陸續復工，回補庫存，且部分工廠1月歲修完成，加上將步入塑料傳統需求旺季，客戶購料意願提高，2月台塑各主要產品銷售量合計比1月增加4.9萬噸。

南亞2月營收220.8億元，月增7.9%，較去年同期大幅成長32.1%。南亞表示，2月營收增加，主要是環氧樹脂歐洲訂單增加，加上AI新模型陸續發表，伺服器等硬體需求攀升，助長ABF載板、銅箔基板、銅箔等電子材料產品銷售成長。化工及塑膠加工產品部分，因1月船期遞延、下游增加備貨、春節連假後下游開工等因素，營收也比1月顯著增加。

台化2月營收271.43億元，月增13%、年增5.7%。台化表示，1月產銷量受到春節影響，2月逐步恢復正常，包括PS（聚苯乙烯）、ABS（丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物）、PTA（純對苯二甲酸）、PIA（間苯二甲酸）等主要產品出貨皆增加。

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台塑化2月營收549.85億元，月減7.7%，也比去年同期下滑3.7%，2月營收為台塑四寶中唯一呈現衰退。

台塑化說明，相較於台塑三寶受惠2月出貨天數恢復正常，台塑化是煉油，2月只有28天，營業天數比1月少3天，台塑化2月原油煉製量1377.7萬桶，比1月減少147.6萬桶，造成2月銷售量差減少45億元，是營收減少的主因。（編輯：林家嫻）1140307