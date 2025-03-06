加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電擴大赴美投資 賴總統偕魏哲家下午5時開記者會
首頁 / 文化
台塑
新聞專題
台塑1/300
首頁 / 文化

台塑集團攜手4大劇團 贊助18場特色文化演出

2025/3/6 16:09（3/6 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台塑集團6日宣布與明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團、亦宛然等台灣4大劇團合作，今年將再贊助推出18場特色文化演出，希望藉著攜手優質劇團，提升偏鄉藝文水平。（台塑集團提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年3月6日
台塑集團6日宣布與明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團、亦宛然等台灣4大劇團合作，今年將再贊助推出18場特色文化演出，希望藉著攜手優質劇團，提升偏鄉藝文水平。（台塑集團提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）台塑集團挺台灣藝文發展，今天宣布與明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團、亦宛然等台灣4大劇團合作，今年將再贊助推出18場特色文化演出，希望藉著攜手優質劇團，提升偏鄉藝文水平。

台塑集團今天舉行「台灣特色文化發展計畫記者會」，包括旗下台塑、南亞、台化、台塑化等4大公司主管全部到齊，宣布攜手國內4大劇團，2025年將再贊助18場文化演出，為台灣文化傳承注入動力，並開拓孩子的藝術視野。

亦宛然掌中劇團執行長李俊寬出席記者會時表示，台塑企業的台灣特色文化發展計畫，十餘年來持續支持台灣傳統藝術文化的傳承，讓優秀的表演藝術能深入台灣各角落，同時也提供表演團體成長發展養分，累積豐富文化成果。

google news透過 Google News追蹤中央社

台塑集團表示，在台塑企業總裁王文淵的號召支持下，台塑集團從2011年起開始推動台灣特色文化發展計畫，與本土的歌仔戲、布袋戲及兒童劇團合作，藉由串連起劇團與偏鄉的橋梁，將各劇團精彩優質的表演推廣至各鄉鎮。

截至2024年底，15年來台塑集團已贊助演出413場文化表演，累積吸引超過40萬觀賞人次，累積贊助金額超過新台幣1.1億元。台塑集團希望藉此拋磚引玉，號召更多人一起加入推動，讓台灣傳統藝術文化能持續蓬勃發展，邁向國際。（編輯：蘇志宗）1140306

台塑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台塑化去年每股賺0.63元 擬破表配發股息0.8元
197
更多編輯台推薦新聞：