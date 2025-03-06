台塑集團攜手4大劇團 贊助18場特色文化演出

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）台塑集團挺台灣藝文發展，今天宣布與明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團、亦宛然等台灣4大劇團合作，今年將再贊助推出18場特色文化演出，希望藉著攜手優質劇團，提升偏鄉藝文水平。

台塑集團今天舉行「台灣特色文化發展計畫記者會」，包括旗下台塑、南亞、台化、台塑化等4大公司主管全部到齊，宣布攜手國內4大劇團，2025年將再贊助18場文化演出，為台灣文化傳承注入動力，並開拓孩子的藝術視野。

亦宛然掌中劇團執行長李俊寬出席記者會時表示，台塑企業的台灣特色文化發展計畫，十餘年來持續支持台灣傳統藝術文化的傳承，讓優秀的表演藝術能深入台灣各角落，同時也提供表演團體成長發展養分，累積豐富文化成果。

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台塑集團表示，在台塑企業總裁王文淵的號召支持下，台塑集團從2011年起開始推動台灣特色文化發展計畫，與本土的歌仔戲、布袋戲及兒童劇團合作，藉由串連起劇團與偏鄉的橋梁，將各劇團精彩優質的表演推廣至各鄉鎮。

截至2024年底，15年來台塑集團已贊助演出413場文化表演，累積吸引超過40萬觀賞人次，累積贊助金額超過新台幣1.1億元。台塑集團希望藉此拋磚引玉，號召更多人一起加入推動，讓台灣傳統藝術文化能持續蓬勃發展，邁向國際。（編輯：蘇志宗）1140306