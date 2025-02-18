外資買超81億加碼新光金 賣超前10名台塑集團占3席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北18日電）台股今天終場上漲160.78點，收在全天最高點23666.11點，加計盤後交易成交值新台幣3314.66億元。外資及陸資買超81.67億元，新光金居買超排行第1，而賣超前10名中，台塑集團就占了3席，包括南亞科、台塑、台塑化。

據證交所統計，三大法人今天合計買超79.91億元。觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超81.67億元，自營商也加碼18.66億元；僅本土投信站在賣方，賣超20.42億元。

個股方面，外資今天買超前3名依序為新光金2萬5443張、緯創2萬989張，以及復華台灣科技優息1萬2363張。

外資今天賣超前3名分別為華邦電1萬9206張、南亞科1萬364張和台達電9347張。

透過 Google News 追蹤中央社

值得注意的是，今天外資賣超前10名，台塑集團就占了3席，除了第2名的南亞科，台塑遭賣超8061張排第5，台塑化遭賣超4943張排第10。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美國總統川普多次點名台灣搶走美國晶片生意，且先前已預告2月18日起對晶片課徵關稅，這對台灣而言衝擊可能會蠻大，塵埃落定前，台股恐難有太大表現，預期短線仍是震盪格局。（編輯：林家嫻）1140218