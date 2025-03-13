台塑去年每股虧0.19元 董事會決議擬配息0.5元

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）台塑股利政策出爐，受中國石化產能過剩影響，台塑去年每股淨損新台幣0.19元，今天董事會決議動用未分配盈餘，每股仍擬配發現金股利0.5元。

台塑去年歸屬母公司虧損12.31億元，比起2023年獲利73.38億元，由盈轉虧，創下近20年首見虧損，全年每股淨損0.19元。

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台塑說明，去年虧損主因中國房市持續低迷、內需不振，經濟復甦力道不如預期，加上同業新增產能持續開出，市場供給增加，拉低石化產品價格。另外台塑去年認列台塑化、台塑美國等權益法投資收益為17.9億元，也比2023年大減61.5億元。

展望2025年，台塑表示，美國總統川普日前提出「對等關稅」計畫，最快今年4月實施，全球貿易戰一觸即發，擔憂關稅戰恐推升全球通膨，不利經濟穩健成長。（編輯：潘羿菁）1140313