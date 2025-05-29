台塑化：油價下滑有助原料成本降低 力拚翻轉劣勢

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台塑化今天舉行股東會，董事長曹明表示，雖然中國石化產能過剩的影響持續，但隨著杜拜油價下滑到每桶64美元，原料成本降低，有助台塑化競爭力增強，今年公司營運將力拚翻轉劣勢。

受石化業景氣低迷影響，台塑化去年歸屬母公司淨利新台幣59.7億元，較2023年大幅縮水72.7%，每股稅後純益新台幣0.63元，創下近12年新低。今天股東會一開場，曹明表示，去年受到宏觀經濟衝擊，公司營運面臨極大壓力，未能交出令股東滿意的成績單。

為回饋長期支持的股東，公司決定提高配息率。台塑化首次動用未分配盈餘，今天股東會通過每股配發現金股息0.8元，配發率達到破表的127%。

曹明表示，中國石化新增產能這幾年大量開出，目前全中國的乙烯產能約達到6000萬噸，這個數字比起美國的產能還要多出1000萬噸，形成嚴重產能過剩。

且中國向俄羅斯購買低價原油，每桶大約60美元，相較之下，台塑化主要是購買杜拜原油，去年每桶均價約77美元，兩者成本差異大。不過曹明表示，隨著國際油價下滑，目前杜拜原油價格降到每桶64美元，有助台塑化競爭力增強。

至於有股東提問，過去石化業向來有7年循環論，台塑化何時能迎接景氣復甦。曹明表示，過去的7年景氣周期，並未考慮中國產能擴張等因素，這次中國石化產能規模擴增幅度相當大，中國7大石化工業區，每1座都是仿造台塑麥寮廠的規模和一貫化生產體系。加上現在美中貿易緊張，為全球供應鏈帶來新挑戰，他認為這個周期時間可能要再拉長。

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另外有股東提議台塑化實施庫藏股，曹明表示會思考，但台塑化股本大，買一點點庫藏股對股價影響不大，重點還是盡量專注本業。

至於最近新台幣匯率急升，曹明表示，新台幣兌美元匯率一下子從33元跑到29.8元，台塑化手中有大約5億美元的部位，是放在定存或公債，會有匯兌損失，不過這部分利息還不錯，接下來台塑化在外匯部位上可能會略做小幅度調整。（編輯：翟思嘉）1140529