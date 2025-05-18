兄弟單局灌6分詹子賢轟滿貫砲 中斷桃猿4連勝

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天在洲際球場的賽事，中信兄弟打擊大爆發，2局下灌進6分大局，其中詹子賢轟出滿貫砲，雖然樂天桃猿9局上反攻4分，最終兄弟仍以9比7險勝，中斷桃猿4連勝。

兄弟昨天以6比12被桃猿隊擊潰，不過今天打線爆發，1局下岳政華敲二壘安打後，江坤宇再敲三壘安打，率先攻下1分，接著王威晨擊出1打點滾地球。

兄弟在2局下更是灌進大局，黃韋盛、岳東華、高宇杰接連敲安打，攻下1分後，江坤宇遭觸身球保送，王威晨再敲1打點安打，接著詹子賢更是一棒從劉家翔手中轟出滿貫全壘打，本季第3轟出爐，兄弟取得8分領先。

桃猿隊的林子偉在4局上敲出1打點安打，不過下個半局兄弟的江坤宇、許基宏敲安打，也攻下1分。

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7局上桃猿隊追回2分，9局上桃猿再展開攻勢，林政華從陳冠穎手中轟出陽春砲，接著一、三壘有人時，林子偉敲出二壘安打送回2分，余德龍選到保送後，宋嘉翔、曾冠傑再敲安打得1分，不過最終兄弟仍以9比7擊退桃猿。

兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）此戰用84球投5局，被敲4支安打，投3次保送、6次三振，失掉1分，終於奪下本季首勝，也是從富邦悍將轉戰兄弟後首勝。桃猿先發投手劉家翔則是投4局，被敲9支安打、失9分苦吞敗投。（編輯：張雅淨）1140518